"العربية" ترافق وزير الإسكان بتسليم أول الفلل بجازان

قال شويش الضويحي، وزير الإسكان السعودي، إن عدد مستحقي السكن من المتقدمين في المرحلة الأولى على بوابة "إسكان" في جازان بلغ 51 ألف أسرة.

وجالت قناة "العربية" برفقة الوزير خلال تسليمه للوحدات السكنية "الفلل" في حي الياسمين في محافظة احد المسارحة في جازان، حيث أكد الوزير أن الحي مؤلف من 149 فيلا، موفر لها كل الخدمات، شرعت الوزارة بإجراءات تسليم الوحدات فيها وفق نظام "أرض وقرض".

وأضاف أن عدد الوحدات السكنية التي يتم إنشاؤها حاليا في جازان، يفوق عدد مستحقي السكن، مما يؤكد حصول جميع من انطبقت عليهم الشروط من تلك الوحدات أو عن طريق الأرض والقرض أو غيرها من طرق التمويل المتوافرة لدى الوزارة.

وذكر أن البدء بالعمل في منطقة جازان، لكونها المنطقة الأولى التي فتح باب التقديم فيها، وبالتالي فإن الوزارة تسعى إلى العمل وفق الخطط المدروسة على إنهاء إجراءات توفير المساكن في مختلف مناطق المملكة.

وأكد أن المواطن يقوم بمعاينة الوحدة السكنية قبل استلامها، ويجب أن يوافق عليها قبل البدء بالإجراءات، شارحاً وبشكل مفصل، خلال تجوله برفقة كاميرا "العربية" داخل الفلل، أن معايير ومقاييس البناء أخذت بعين الاعتبار نمط الحياة المناسب للأسر السعودية.

وقال إن جازان هي إحدى المناطق الست المستهدفة من صندوق التنمية العقاري، وبعدها ستعمم تجربة جازان في مناطق المملكة.

بدوره، قال المواطن السعودي، أحمد شراحيلي، وهو صاحب الفيلا رقم واحد بالمشروع، لقناة "العربية"، إن الفيلا التي تسلمها "ممتازة 100%"، داعيا المولى أن يوفق الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده وولي ولي عهده، مؤكداً أن "إجراءات التسجيل والطلب والاستلام كانت سهلة جداً".