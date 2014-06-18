برنت يقترب من 114 دولارا مع تصاعد الأزمة العراقية

ارتفعت أسعار خام برنت صوب 114 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء، مع استمرار تقدم المسلحين السنة في شمال العراق، حيث هاجموا أكبر مصفاة نفط في البلا،د وزادت المخاوف بشأن صادرات النفط مع سحب بعض الشركات لعمال أجانب من البلاد.

وزاد التوتر أيضا بعد تحذير من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأن بلاده لن تتردد في الدفاع عن المراقد الشيعية المقدسة في العراق.

وبحلول الساعة 1445 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج برنت 17 سنتا إلى 113.62 دولار للبرميل، وكان العقد ارتفع عند التسوية يوم الثلاثاء 51 سنتا إلى 113.45 دولار للبرميل.

لكن الخام الأميركي الخفيف تراجع ستة سنتات إلى 106.30 دولار للبرميل بعدما أظهرت بيانات انخفاضا أقل من المتوقع في المخزونات الأميركية. وكان الخام الأميركي أغلق عند التسوية يوم الثلاثاء منخفضا 54 سنتا إلى 106.36 دولار.

وقال مسؤول بمصفاة بيجي في شمال العراق، اليوم الأربعاء، إن متشددين سنة يسيطرون على معظم المصفاة وهي الأكبر على مستوى البلاد.

ودفع التقدم السريع للمسلحين في العراق شركات نفط إلى إجلاء عمال أجانب من البلاد خشية اتساع نطاق العنف إلى الجنوب حيث تتركز حقول النفط الرئيسية.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي، يوم الثلاثاء، أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬الخام هبطت أكثر مما كان متوقعا الأسبوع الماضي، وأن مخزونات نواتج التقطير سجلت زيادة.

وقال المعهد في تقريره الأسبوعي إن مخزونات النفط الخام انخفضت 5.7 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 378.2 مليون برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين بهبوط قدره 650 ألف برميل.