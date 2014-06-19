3 اتفاقيات بين سوق لندن وبورصة الدار البيضاء

وقعت بورصة الدار البيضاء ثلاث اتفاقيات مع سوق لندن للأوراق المالية وذلك في إطار أول زيارة للمغرب تجريها اللورد Fiona Woolf عمدة حي لندن المالي.

وتأتي زيارة عمدة لندن إلى المغرب لتطوير التعاون بين البلدين وتنمية الأنشطة الاقتصادية في المغرب بما يعود بالفائدة على القارة الإفريقية.

وتشمل الاتفاقيات شراكة تكنولوجية بين بورصة الدار البيضاء و"ميلينيوم إي تي سوفتواير"، الفرع 100% لمجموعة بورصة لندن بالإضافة إلى اتفاقية تتعلق باقتناء وصيانة نظام التسعير الإلكتروني للتبادل والمراقبة بين بورصة الدار البيضاء و"ميلينيوم إي تي سوفتواير"، الفرع مائة بالمائة لمجموعة بورصة لندن.