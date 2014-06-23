العساف: 100 مليار دولار عمليات "الإسلامي للتنمية"

قال وزير المالية السعودي رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور إبراهيم العساف، إن البنك قدم 100 مليار دولار من التمويل لمشروعات التنمية عالمياً منذ تأسيسه.

واعتبر الوزير خلال احتفال البنك بمرور 40 سنة على تأسيس مجموعة البنك إن هذا الحجم من العمليات يعد كبيراً جداً لمؤسسة بحجم مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، موضحاً أن السنتين الأخيرتين شهدت كل واحدة منها عمليات للبنك بحجم 10 مليارات دولار.

من جانبه قال رئيس مجموعة البنك الدكتور أحمد محمد علي إن "الإسلامي للتنمية" يستهدف نمو التجارة البينية إلى 20% في 2015، مؤكداً مواصلة البنك في دعم التجارة بين الدول الإسلامية.