جولة بأغلى فنادق العالم.. 83 ألف دولار في الليلة

مع بداية موسم العطلات الصيفية يبرز مكان الإقامة على رأس قائمة البحث عند التخطيط للعطلة ويعتمد اختيار الفندق على التسهيلات المقدمة والتكلفة، التي تشكل العامل الحاسم في أغلب الأحيان. لكن هناك شريحة من الناس لا تلتفت للتكلفة بل تختار الأفضل والأغلى.

وبنظرة سريعة على قائمة مختصرة بأغلى الغرف الفندقية في العالم مع عرض لأسعار التكلفة لليلة واحدة، نجد أن الغرفة الفندقية الأغلى عالمياً تقع في سويسرا وتحديداً في فندق PRESIDENT WILSON في جنيف، حيث يكلف حجز جناح الـ PENTHOUSE الملكي الذي يضم 12 غرفة، 83 ألف دولار لكل ليلة!

ومن بين الشخصيات المشهورة التي شغلت الغرفة, الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون والممثل MICHAEL DOUGLAS أما مقابل 60 ألف دولار في الليلة فيمكنك البقاء في جناح SHAHI MAHAL في فندق RAJ PALACE في منطقة JAIPUR الهندية.

وأهم ما يميز هذا الجناح هو احتواؤه على مسرح خاص ومكتبة ومسبح, بجانب 6 غرف.

فرنسا

وفي كان بفرنسا يبرز جناح PENTHOUSE في فندق GRAND HYATT الذي يكلف 51 ألفاً و800 دولار في الليلة.

ويضم الجناح 4 غرف ولوحات أصلية لعدد من الفنانين الكبار من بينهم PICASSO و MATISSE ، وبالطبع ليس من المفاجئ أن تحتضن نيويورك إحدى أغلى الغرف الفندقية في العالم، فمقابل 45 ألف دولار يمكنك قضاء ليلة في جناح TY WARNER و PENTHOUSE في فندق FOUR SEASONS وما يرافقه من خدمات فاخرة مثل مدخل خاص وجناح للمساج ومدرب رياضي، وسيارة رولز رويس مع سائق.

وفي الولايات المتحدة ولكن في لاس فيغاس هذه المرة تصل تكلفة ليلة واحدة في Sky Villa في منتجع Palms Casino أكثر من 40 الف دولار.

فنادق عربية

وتأتي في المرتبة السادسة عالميا أغلى غرفتين في العالم العربي، الأولى تقع في العاصمة الإماراتية أبوظبي في فندق ومنتجعSt. Regis على جزيرة السعديات في الجناح الرئاسي بتكلفة 35 ألف دولار. ويمتد هذا الجناح على مساحة تقارب 23 ألف قدم مربعة ويضم 4 غرف مقسمة الى طابقين، ويضم أيضاً سينما خاصة ومسبحاً وغرفة طعام تتسع لاثني عشر شخصا.

أما الغرفة الثانية فتقع في دبي في فندق أتلانتس على جزيرة النخلة، حيث يمكنك البقاء في جناح Royal Bridge مقابل 35 ألف دولار لليلة واحدة, مع توافر خدمات مساج وتجميل مجانية، ومدرب رياضي خاص بجانب السباحة مع الدلافين وغيرها.

وعلى الرغم من أن البقاء في هذه الغرف ليس في متناول الكثيرين, إلا ان الطلب من جانب أثرياء العالم على هذه الغرف الفاخرة في تزايد، حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع ثروات أغنى 300 شخص بنحو 530 مليار دولار في 2013.

في حين ارتفع عدد أصحاب الملايين بعشرين في المئة خلال العام الماضي الى أكثر من 16 مليون ثري.