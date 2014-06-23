المرأة العربية.. تفوق بالتعليم وحظ أقل بمراكز العمل

رغم وجود نساء عربيات في مناصب قيادية بالمؤسسات والشركات، فإن الأرقام لا تزال تشير إلى ضعف مشاركة المرأة العربية في سوق العمل عموماً، عند 24% مقارنة بمعدل عالمي يتجاوز 60%.

ومن بين هؤلاء اللواتي يرغبن في المشاركة نحو 20% منهن يعانين من البطالة، ما يعني أن هناك 17 امرأة فقط شاركن في سوق العمل من بين كل 100 مؤهلات لذلك.

ربة منزل

وأجمعت سيدات أعمال، وقياديات في مقابلات مع قناة "العربية" على أن المرأة هي من تختار أن تكون في مواجهة التحدي والمثابرة للوصول إلى مركز فاعل في عالم الأعمال، أو تتجه لأن تكون ربة منزل.

منى عطايا مثال مشجع، وقد أسست "بيت دوت كوم" مع شركائها بالإمارات، لكن رحلتها مع ريادة الأعمال بدأت باتخاذ قرارات صعبة كان أولها التخلي عن الطمأنينة التي توفرها "الوظيفة".

ومما يزيد الأمور تعقيداً تواضع الأبحاث الخاصة بعمل المرأة العربية والتي يعود بعضها للعام 2003.

ووفق مسؤولين في مبادرة "بيرل إنشياتيف" وهي مبادرة أخذت على عاتقها البحث عن بيانات أكثر كفاءة عن المرأة العربية في سوق العمل، فإن المعلومات المتوفرة عن المرأة في قطاع الأعمال الخليجي قليلة جداً.

وتقول أميلدا دنلب، المديرة التنفيذية لمبادرة "بيرل إنشياتيف" إن 1.5% من الشركات المدرجة في بورصات الخليج فقط لديها تمثيل للمرأة في مجلس الإدارة.

نسبة التعليم

ويتناقض الدور الخجول للمرأة العربية في سوق العمل تماماً مع المؤهلات التي تملكها خاصة فيما يتعلق بالتعليم، فعدد النساء على مقاعد الدراسة الجامعية يفوق عدد الرجال في ثلثي الدول العربية.

كما أن عدد النساء اللواتي يتخرجن في تخصصات علمية أو تقنية يفوق عدد الرجال، وهو ما لا ينعكس أيضا على سوق العمل.

واعتبرت داليا المثنى - الرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك في منطقة الخليج - أن التحديات للمرأة والرجل هي ذاتها، ويمكن مواجهتها بالإصرار والطموح، مؤكدة أن الحل يكمن في كيف نخلق من هذه التحديات فرصاً إيجابية، وأن المرأة هي التي تختار أن تدخل سوق العمل أو تكون ربة منزل.

ومن بين أبرز التوصيات لتعزيز دور المرأة، توفير الشركات بيئة مرنة للعمل خاصة خلال فترات الأمومة، أيضا التأكيد على أهمية مراقبة الإدارة الوسطى في الشركات للتصدي لأي تمييز ضد المرأة يمنعها من الوصول للمناصب القيادية التي تستحقها.