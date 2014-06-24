صندوق خليجي بـ5 مليارات دولار لشراء وتأجير الطائرات

قام كل من مصرف "كونتام للاستثمار" و"بالما كابيتال" بترتيب إطلاق صندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية، لشراء الطائرات وتأجيرها بقيمة مستهدفة تصل الى 5 مليارات دولار.

وقال الرئيس التنفيذي في مصرف "كونتام للاستثمار"، الدكتور إدريس الغضبان، في مقابلة مع قناة "العربية" إن الصندوق يهدف إلى شراء طائرات إيرباص مع التركيز على منطقة الخليج ودول منظمة المؤتمر الاسلامي بمافيها أسواق جنوب شرق آسيا وإفريقيا، موضحاً أن تمويل رأسمال الصندوق سيكون عبر مليار دولار رأسمال مكتتب، إلى جانب 4 مليارات دولار أدوات تمويلية.

محادثات سيادية

وكشف الغضبان عن محادثات متقدمة للمساهمة بصندوق الطائرات مع جميع الصناديق السيادية بالخليج، من بينها صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية وصندوق ابوظبي، إضافة الى مباحثات مع صناديق في شرق آسيا وماليزيا وبروناي، مؤكداً وجود تقبل كبير في السوق ونأمل ان يكون الترتيب خلال الوقت المخطط له.

وعن أدنى التزام مالي للجهات الراغبة في الدخول بالصندوق، قال الغضبان إن مثل هذا الاستثمار تقبل عليه المؤسسات وليس الأفراد، بحد أدنى يتراوح بين 15 و20 مليون دولار، متوقعاً عائداً للصندوق لا يقل عن 7% وعائداً داخلياً بنسبة 15%.

من يدير الصندوق؟

وستتم إدارة الصندوق من قبل (International Airfinance Corporation - IAFC)، بحيث سيكون كل من البنك الإسلامي للتنمية وشركة إيرباص كأول الشركاء الرئيسيين في هذا الصندوق، المكون رأسماله من الأسهم والسندات على أن تتوزع أرباح نقدية ربع سنوية على المستثمرين.

وسيكون العمل الرئيس للصندوق هو شراء الطائرات الجديدة والمستعملة من إيرباص وتأجيرها لشركات طيران في دول الخليج، وعدد من الدول في العالم.