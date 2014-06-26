قباني: توسعة شبكة زين ستزيد قاعدة العملاء والإيرادات

أكد الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية حسان قباني, في مقابلة مع قناة "العربية" أن الشركة تستطيع تمويل تطوير شبكتها صفقة من مواردها الداخلية.

وكانت شركة زين قد وقعت اتفاقيات لتطوير وتوسيع شبكتها بقيمة 4.5 مليار ريال.

وأشار قباني إلى أن الحجم الكبير لهذا المشروع منح زين شروطا أفضل من قبل الموردين.

وقال قباني إن توسعات الشبكة ستسمح بزيادة سعة الشبكة وتقديم خدمات أفضل بتكاليف أقل، وسيتم الاعتماد على موارد "زين" الذاتية في تمويل هذه التوسعات.

ولفت قباني إلى أن مشروع توسعة الشبكة سيزيد قاعدة العملاء ويزيد إيرادات الشركة

وحول توقعاته لنتائج الشرة في الربع الثاني قال قباني "نتائج الربع الثاني ستكون متماشية مع الربعين السابقين من حيث تقليص الخسائر".

يذكر أن الاتفاقية ستبدأ من تاريخ 25/06/2014 وتمتد لمدة ثلاثة سنوات، فيما توقعت الشركة أن الأثر المالي لها سيبدأ من الربع الثالث من عام 2014.