المراعي تستثمر 5 مليارات ريال في مشروع دواجن حائل

تخطو السعودية بثبات نحو تشجيع المشاريع الصناعية الزراعية والتنموية التي تهدف لتحقيق الأمن الغذائي أولا، وتوفير فرص العمل للسعوديين ثانيا، ويعتبر مشروع المراعي لإنتاج الدواجن في حائل، أحد أهم الأمثلة على هذا التوجه.

وتصل قيمة استثمار شركة المراعي الضخم في حائل شمال غرب السعودية إلى 5 مليارات ريال، حيث يوجد واحد من أكبر مشاريع الدواجن في العالم بطاقة إنتاجية تفوق 200 مليون دجاجة سنويا، و300 مليون بيضة كل عام.

وقد حولت مشاريع الدواجن مدينة حائل إلى مركز صناعي وليس زراعيا فقط، بعمالة وطنية من أهالي حائل، وتسعى المراعي من خلال مشروع دواجن "اليوم" إلى رفع طاقتها الإنتاجية لتعبر إلى الأسواق الإقليمية.

النقلة النوعية بقطاع الدواجن بدأتها شركة المراعي في السعودية ببنية تحتية ومعامل وتقنيات إنتاج صُممت خصيصا لتصل منتجات دواجن اليوم إلى أكثر من 10 آلاف محل تجزئة في شاحنات تقطع 45 ألف كيلومتر يوما، وتوفر 80 منتجاً في السوق.

وتعمل خطوط الإنتاج الثلاثة في مشروع دواجن اليوم وفق أعلى المعايير المستخدمة في صناعة الدواجن في المنطقة، وتستخدم أحدث تقنيات إنتاج عرفتها هذه الصناعة. الهدف الأساسي ضمانة جودة المنتج الذي يصل إلى الأسواق.

وتحظى دواجن اليوم بعناية فائقة وتغذية صحية من حبوب الذرة وفول الصويا. كما تلقى رعاية بيطرية على مدار الـ24 ساعة وطوال أيام الأسبوع

وتنقل الطيور إلى منطقة التجهيز في أقفاص معقمة لضمان حالتها الصحية، وتستخدم هنا إضاءة زرقاء خافتة تحافظ على هدوئها.

3000 فرصة عمل جديدة توفرها مشاريع دواجن اليوم لسكان حائل، ولا شك أن وجود هذا النوع من الاستثمارات يدعم الأمن الغذائي في السعودية.

وتتوقع شركة المراعي أن يعود استثمارها في هذا القطاع بتأثير إيجابي على عائداتها وأرباحها أيضا.