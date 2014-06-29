خبير: 15% نمو متوقع لأرباح الشركات بسوق السعودية

توقع العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار، طارق السديري، أن يتزايد نمو الأرباح بالنسبة للشركات في سوق الأسهم السعودية بنسبة 15% ويكون معدل توزيع الأرباح بنسبة 3.5%.

وقال السديري في مقابلة مع قناة "العربية" إن الإقبال الكبير على اكتتاب شركة الحكير، الذي جرى أخيراً في سوق السعودية، يعكس قناعة المستثمرين بالشركة وخططها التنموية، موضحاً أن شركة جدوى تتفق مع هذا التوجه، وأن نسبتها من رأسمال الحكير كانت 35% وبعد الطرح الجديد أصبحت 24.5%.

وتحدث عن استثمارات شركة جدوى، ليوضح أن استثماراتها في الملكية الخاصة، عبر القيام بدور معاون ومساند، وهذا ما جرى مع مجموعة الحكير التي نعمل معها كفريق متكامل لتطوير أعمال الشركة في مجال الحوكمة ووفق أعلى مقاييس الحوكمة بما يشمل تكوين مجلس الإدارة واللجان التابعة له وحدود الصلاحيات لكل منها.