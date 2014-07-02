القبيسي لـ"العربية": "آبار" سترفع حصتها بـ"أرابتك"

أكد رئيس مجلس الإدارة لشركتي "آبار" و"أرابتك" خادم القبيسي أن آبار ملتزمة تجاه أرابتك وأنها لا تسعى لسحب إدراج الشركة من سوق دبي المالي.

وشدد القبيسي في لقاء مع قناة "العربية" على أن جميع مشاريع شركة أرابتك مستمرة بما فيها مشروعها العملاق في مصر، إلى جانب تأكيده تفكير آبار في رفع حصتها برأسمال "أرابتك"، لكنه لم يحدد موعداً أو نسبة محددة لذلك القرار، وقال سنعلن عنه في وقته وفق الأنظمة المعمول بها.

ولم يفصح عما إذا كانت آبار تفكر بشراء حصة الرئيس السابق لأرابتك حسن إسميك، موضحاً أن حصة إسميك، وغيره ربما تكون مقيدة بأسماء عدد من الأشخاص لكن تجميع قيمة ما يمتلكه إسميك والإعلان عنه بشكل كامل أخيراً من قبل الجهات الرقابية، تسبب بإرباك التداول على السهم.

وعن تقديراته لسعر سهم أرابتك، أكد القبيسي "أن الارتفاع في السابق كان سريعاً، والهبوط كان سريعاً" مرجعاً أسباب ذلك إلى "مضاربات المستثمرين" وأضاف قائلا "أرفض التحدث عن سعر السهم وأتركه للمحللين".

ودعا المساهمين والمستثمرين إلى دراسة واقع الشركة ومقابلة المسؤولين بها، وعدم الالتفات إلى الشائعات، إلى جانب دعوته للجهات الرقابية إلى أن تقوم بتوضيح عمليات الإفصاح عن ملكيات الأسهم للأفراد منذ البداية حتى تكون الأمور واضحة للمتداولين.

ونفى وجود أية نية للاستحواذ على حصص وشركات في قطاع النفط والغاز أو أية قطاعات أخرى، مؤكدا أن المشاريع القائمة لدى الشركة في قطاع المقاولات مستمرة، على أن "يعاد دراسة المشاريع بشكل صحيح ومن المستحيل أن نلغي أي مشاريع الآن تمس ربحية الشركة".

وكرر التأكيد على أن مشروع مصر الذي يتضمن بناء مليون وحدة سكنية، "مستمر وهو في مراحل التصاميم وسنعلن عن تفاصيله قريبا".

وكشف أن قيمة مشاريع شركة أرابتك، تبلغ قيمتها 26.2 مليار درهم وسترتفع في المرحلة المقبلة، موضحاً أن الشركة قادرة على تمويل المراحل المقبلة من المشاريع لأن "الأمور المالية للشركة في وضع قوي وما تحتاج إلى الاقتراض والتدفقات النقدية ممتازة ولا نحتاج إلى أي تمويلات في الفترة المقبلة".