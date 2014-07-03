آبل تورّد منتجاتها مباشرة إلى متاجر "جرير" السعودية

وقعت شركة جرير السعودية اتفاقية شراكة مع شركة آبل العالمية تقوم آبل بموجبها بتوريد منتجاتها من المصنع مباشرة إلى شركة جرير للتسويق بالإضافة إلى تقديم خدمات ما بعد البيع.

وقال رئيس شركة جرير السعودية محمد العقيل في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن الاتفاقية مع آبل ستخفض أسعار منتجات آبل التي ستباع في شركة جرير، إلا أن التخفيض سيكون بسيطا جداً.

وتعد هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي تقوم من خلالها شركة "آبل" بالتعامل مباشرة مع متاجر التجزئة في منطقة الشرق الأوسط.

وبموجب هذه الاتفاقية سوف تتمكن شركة جرير من زيادة الكميات المعروضة من منتجات آبل والتغلب على مشاكل عدم توافر تلك المنتجات في السوق السعودي.

وأضاف العقيل "الأهم من ذلك هو التغلب على مشاكل توفر المنتجات وشرائها بسرعة، وأن نحصل على مساندة آبل في توفر المنتجات بمعارضنا أولاً.

وأشار العقيل أن الحصول على البضاعة من آبل تأخذ من 3 إلى 6 أشهر ودائما نشتريها من أطراف أخرى، ما يرفع تكلفة المنتجات، وبعد الاتفاقية سنحصل على المنتجات بشكل أسرع.

وأكد أن مبيعات آبل مهمة جدا في أجهزة الحاسب والهاتف الذكي، لافتاً إلى أن الاتفاقية بالتأكيد ستزيد حصة جرير من السوق عبر الوقت، ولن تغير الأسعار على الفور، ولكن التغير سيكون تدريجيا.

