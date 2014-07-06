الرميح: تشغيل خط سعودي للنقل بالسكك بـ12 مليار ريال

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" الدكتور رميح الرميح، إن خط السكك الحديد لنقل خامات المعادن "خط التعدين" الذي بدأ عمله اليوم ويمتد من مناجم منطقة حزم الجلاميد إلى ميناء رأس الخير، بلغت كلفته 12 مليار ريال بطول 600 كيلومتر.

وذكر الرميح في مقابلة مع قناة "العربية" أن الخط الذي بدأ بنقل شحنات من "البوكسايت" المادة الخام لإنتاج الألمنيوم، من مناجمها بحزم الجلاميد إلى مصاهر الألمنيوم في رأس الخير، وصل عدد عرباته إلى 92 عربة وسيصل عددها إلى 120 عربة بحمولة 12 ألف طن نهاية العام الحالي، موضحة أن تشغيل الخط مكلف أيضاً.

وأكد أن شريان صناعة التعدين، هو قطاع النقل لأنها صناعة تتطلب نقل كميات كبيرة من المواد الخام وأفضل الطرق هي النقل بالسكك الحديد.

واعتبر أن تشغيل الخط الذي ينقل "البوكسايت" وهي صخور طينية تحتوي المادة الخام التي ينتج منها الألمنيوم، له آثار إيجابية بالغة الأهمية أبرزها تقليل كلفة الوقود بنسبة 30% إلى جانب تخفيف استهلاك الشوارع والبنى التحتية مقارنة مع النقل البري، وتخفيف الانبعاثات الضارة بالبيئة من بدائل النقل الأخرى.

وأفاد أن العائد على هذا الخط مهم جداً في أعمال شركة "سار"، وأن شركة التعدين العربية السعودية "معادن" هي الشريك الأساسي في عمل هذا الخط، لكنه لن يقتصر عليها، بل يمتد إلى شركاء أعمال آخرين، مثل "آرامكو" وغيرها من الشركات المستهدفة بالنقل عبر السكك الحديد مثل شركات الإسمنت وشركات البتروكيماويات.