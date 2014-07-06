السعودي للاستثمار: 21 مليون ريال مخصصات الربع الثاني

قال الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار مساعد المنيفي في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن البنك اتخذ مخصصات قيمتها 21 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام.

وأضاف المنيفي أن الديون المتعثرة لم تتجاوز 1%، من إجمالي محفظة القروض، وأن نسبة تغطية المشكوك في تحصيلها بلغت 175%.

وفاقت أرباح البنك السعودي للاستثمار الفصلية التوقعات بارتفاعها خلال الربع الثاني بأكثر من 10%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتسجل 353 مليون ريال، فيما صعدت الأرباح قرابة 5%، بالمقارنة مع الربع السابق.

وقد فاقت هذه النتائج متوسط التوقعات التي كانت تدور عند 331.5 مليون ريال.

وقال المنيفي "الإقراض في البنك نما بنسبة 35%، والأصول شهدت نمواً كبيراً بما يتجاوز 34%، ومحفظة القروض في البنك بلغت قيمتها 54.7 مليار ريال".

ولفت إلى أن نسبة القروض الشخصية بلغت 21.5% من محفظة قروض البنك.

وكان البنك قد قال في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، إن أرباحه خلال النصف الأول من العام نمت بنحو 9%، مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي لتبلغ 690.4 مليون ريال.

وأرجع البنك السعودي للاستثمار ارتفاع الأرباح إلى زيادة دخل العمليات.