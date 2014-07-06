نمو مبيعات "المتقدمة" السعودية 20% بالربع الثاني

قال رئيس مجلس إدارة المتقدمة للبتروكيماويات السعودية خليفة الملحم في مقابلة مع قناة "العربية"، إن مبيعات الشركة ارتفعت في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 20%، مقارنة بمثيلتها خلال الربع الأول.

وحققت "المتقدمة للبتروكيماويات" خلال الربع الثاني من العام ارتفاعاً في أرباحها بأكثر من 35%، مقارنة بمستواها قبل عام لتصل إلى 185 مليون ريال، كما قفزت الأرباح بنسبة مماثلة تقريباً مقارنة بالربع الأول من العام.

وحول أسعار منتجات المتقدمة للبتروكيماويات قال الملحم "كان هناك زيادة في الإنتاج والمبيعات والأسعار تماسكت أو تحسنت بشكل بسيط مقارنة بالربع الأول".

ولفت إلى أن ما دعم نتائج الشركة في الربع الثاني زيادة المبيعات وتخفيض المصاريف والعمل الجاد لإدارة التسويق للحصول على أفضل عوائد للشركة، وهذا أتي بنتائج جيدة للشركة.

وأشار الملح إلى أن "جهودنا تتركز في رفع إنتاج المصنع وزيادة الكفاءة في الإنتاجية واستخدام أقل للمواد الخام ما يعطي ربحاً أعلى".

وأكد الملحم أن الشركة كان لديها زيادة في المخزون في الربع الأول، والذي شهد انخفاضاً بسيطاً في الربع الثاني إلا أن المخزون لا يزال على حسب المخطط له في الشركة.

وعلى مدار النصف الأول من العام فقد ارتفعت أرباح المتقدمة للبتروكيماويات بأكثر من 26%، على أساس سنوي لتصل إلى 322 مليون ريال.

وأرجعت الشركة النمو القوي لأرباحها إلى ارتفاع أسعار المنتج وكمية المبيعات.