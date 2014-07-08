الخليج الدولي يخطط للتحول للمصرفية الشاملة بالسعودية

قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي الدكتور يحيى اليحيى في مقابلة مع قناة "العربية"، إن هدف "الخليج الدولي" هو التحول من مصرفية الجملة إلى المصرفية الشاملة في السعودية.

وبدأ بنك الخليج الدولي المرحلة التجريبية لخدماته المصرفية للأفراد في السعودية، حيث سينطلق مبدئيا من ثلاثة مراكز في الرياض وجدة والظهران.

وتعتمد استراتيجية البنك على تمكين العملاء من تلبية جميع احتياجاتهم المصرفية بأنفسهم سواء في مراكز الخدمة أو عبر الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

وأضاف اليحيى أن بنك الخليج الدولي حصل على رخصة العمل في السعودية قبل 12 عاما، وقال "كان نشاطنا مصرفية الجملة".

وتوقع اليحيى لخدمات الأفراد في السعودية أن تحقق نقطة التوازن خلال 3 سنوات.

وقال اليحيى "الدخول في مصرفية الأفراد أحد استراتيجيات البنك الجديدة، ونتمنى أن ننفذ الاستراتيجية عبر دول الخليج قاطبة، وقمنا بدراسة معمقة للفجوات في الخدمات المصرفية للأفراد وتطلعات العملاء، وخاصة من نسميهم بعملاء التقنية وطورنا المنتجات التي تلبي احتياجاتهم عبر التواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

يذكر أن بنك الخليج الدولي مملوك بغالبيته لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

