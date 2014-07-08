بن بيات: أولى مراحل مول العالم بـ20 مليار درهم

كشف الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة أحمد بن بيات، التي ستبني أكبر مدينة للتسوق في العالم "مول العالم" أن المرحلة الأولى من المشروع الضخم ستخصص لها مبالغ من الاستثمارات تتراوح بين 10 مليارات و20 مليار درهم إماراتي.

وقال بن بيات في مقابلة مع قناة "العربية" إن عمل البناء سيبدأ خلال سنة، مؤكداً أن الدافع على إطلاق المشروع هي المؤشرات القوية التي تسجلها مدينة دبي، وأبرزها بلوغ عدد زوار المولات "مجمعات التسوق الكبرى" بدبي إلى أكثر من 120 مليون زائر.

وتحدث عن جاهزية دبي، من خلال مختلف العوامل والبنى التحتية، لبناء هذا المشروع، الذي يرمي إلى تحقيق رؤية القيادة بالإمارات، لجعلها منصة وقاعدة عالمية للاقتصاد والسياحة، موضحا أن قرار بناء مول العالم جاء بعد دراسة مكثفة لاحتياجات السوق الحالية والمستقبلية ولاحتياجات السياح من المناطق القريبة بخاصة الخليجيين.

وذكر أن مركز التسوق الأكبر، الذي سيبنى على شارع الشيخ زايد بدبي، سيتصل بمنطقة للرعاية الصحية، وعناصر ترفيه ومجمعات تسوق مكيفة وفنادق وشقق فندقية، حتى يبلغ الحجم العام لمساحة المول الى ما يقارب 50 مليون قدم مربعة عند اكتماله.

وعن أرباح شركة دبي القابضة، قال إن إيرادات الشركة ستكون أفضل من الـ 4 مليارات درهم التي تحققت العام الماضي، وإنها تتوقع استثمار 25 مليار درهم للسنوات العشر المقبلة.

