التويجري: لا خسائر متراكمة لبيت الاستثمار الخليجي

قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة بيت الاستثمار الخليجي بشار التويجري، في مقابلة مع قناة "العربية"، إنه مع تخفيض رأسمال الشركة فلن تكون هناك خسائر متراكمة للشركة.

وكان مساهمو شركة بيت الاستثمار الخليجي قد وافقوا على تخفيض رأسمال الشركة بحوالي 63%،، وذلك من 44 مليون دينار إلى 16 مليون دينار.

وأضاف التويجري أن "جزءا من عملية تخفيض رأس المال يخص أسهم موظفي الشركة التي صدرت من عامين وظلت معلقة ولم يتم توزيعها، والجزء الآخر يخص الخسائر المتراكمة".

وأوضح التويجري أن التخفيض يؤهل الشركة للانطلاق والأداء من جديد.

ولفت إلى أن الدائن هو جهة واحدة حيث تم توقيع خطة إعادة هيكلة لـ5 سنوات في نهاية 2012، والتي ستنتهي في 2017.

ومع هذا التخفيض تكون شركة بيت الاستثمار الخليجي، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي بنسبة تقارب 20%، قد أنهت فصلا آخر من فصول أزمة شركات الاستثمار الكويتية، حيث تعكف الشركة اليوم على الانطلاق من جديد بخطة عمل مختلفة عن السابق.