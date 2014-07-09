مصرف الإنماء: نسبة القروض المتعثرة أقل من 1%

قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء السعودي عبد المحسن الفارس، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن نسبة القروض المتعثرة لدى "مصرف الإنماء" أقل من 1%.

وقفزت أرباح مصرف الإنماء السعودي في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 28%، مقارنة بمستواها قبل عام لتصل إلى 308 ملايين ريال. كما ارتفعت الأرباح بأكثر من 5%، مقارنة بالربع السابق.

وأضاف الفارس أن "تغطية مخصصات القروض لدى مصرف الإنماء تفوق 180%".

وأوضح الفارس أن قطاع الأفراد هو مستقبل النمو في السوق السعودية، لكنه بحاجة إلى الوقت لينضج.

وحول حجم محفظة تمويل الأفراد في مصرف الإنماء قال الفارس "محفظة تمويل الأفراد نمت إلى 12 مليار ريال".

وتوقع الفارس نموا كبيرا لقطاع الأفراد في أعمال المصرف.

وعلى مدار النصف الأول من العام، سجلت الأرباح قفزة بنحو 30%، مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام لتصل إلى 600 مليون ريال.

وأرجع المصرف الارتفاع القوي لأرباحه إلى نمو عملياته وزيادة دخلها.