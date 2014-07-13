الجاسر للعربية: استمرار إطلاق مشاريع للخطوط السعودية

بعد أسابيع قليلة على تعيينه مديراً عاماً لمؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية أجرت "العربية" لقاء مع صالح الجاسر حول رؤيته والخطط المرتقبة للنهوض بالمؤسسة.

وأكد صالح الجاسر مدير عام مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية على أن المؤسسة تتمتع بتاريخ عريق بدأ من عام 1945 وهي لازالت تعد خططا طموحة لتلبية رغبات المواطن والمسؤول.

وأشار الجاسر إلى أن قطاع الطيران المدني فيه فرص عظيمة للنمو، لكن في الوقت ذاته يوجد الكثير من التحديات، فعلى سبيل المثال تشهد منظومة الطيران المدني برامج تطوير ضخمة عبر مشاريع البنى الأساسية إضافة الى توسعة المطارات الضخمة داخل المملكة.

وكشف الجاسر أن مؤسسة الخطوط السعودية تشهد تطورات كبيرة، ولديها برامج لتوسعة الأسطول لزيادة السعة خاصة للطيران الداخلي بالإضافة الى فتح محطات دولية جديدة.

وحول دخول الطائرات العملاقة A380 ضمن أسطول الخطوط السعودية، قال الجاسر إنه من المبكر النظر في مثل هذه الأمور، وأن المرحلة الحالية سيكون التركيز فيها على إمكانيات المؤسسة من خلال العمل بروح الفريق الواحد- مع زملائي في المؤسسة.

وشدد الجاسر على وجود كفاءات كبيرة في المؤسسة وأنه متى ما توفرت لهم الظروف المناسبة فسيكون لهم دور كبير في النهوض بالمؤسسة لمواكبة التطلعات للنهوض لتلبية رغبات عملاء المؤسسة من مواطنين وغيرهم.