العلمي: رسوم أميركا على صادرات السعودية قابلة للنقاش

اعتبر الخبير السعودي في التجارة الدولية، الدكتور فواز العلمي، أن على المملكة طلب جولة مناقشات مع واشنطن التي فرضت رسوماً لمنع الإغراق على صادرات أنابيب الصلب من السعودية إلى الأسواق الأميركية.

وشدد العلمي في مقابلة مع قناة "العربية" أن "البينة على من ادعى" فيجب أن تثبت الولايات المتحدة أن الضرر الجسيم وقع على صناعتها. بالمقابل ستحاول السعودية في المناقشات التي تعقد عادة في جنيف أن تثبت أن تكلفة التصدير هو نفس السعر الذي تبيع فيه المملكة هذه المنتجات في سوقها المحلية.

وكانت وزارة التجارة الأميركية أعلنت عزمها فرض رسوم على واردات أنابيب الصلب من بعض الدول. وتشمل قائمة هذه الدول السعودية والهند والفلبين وتايوان إضافة إلى تايلاند وتركيا وفيتنام، لكن القرار استثنى أوكرانيا.

وأشار العلمي لـ "العربية" إلى أن أوكرانيا قد وافقت على جولة استشارات لمدة 90 يوما سيتم من خلالها التأكد من واقعة الإغراق.

أما بالنسبة لأهمية هذه الصادرات للسعودية، أوضح العلمي أن لا قيمتها ولا حجمها مهما، فالدول الثمانية التي ستفرض عليها الرسوم تصدر ما قيمته 900 مليون دولار فقط لأمريكا. لكن العلمي استطرد قائلا بأن إنتاج أنابيب الصلب تقع في بعض الولايات التي بها ثقل انتخابي كبير. فصانعوا السياسة يحاولون تحقيق بعض المكاسب الانتخابية مستقبلا.

ويأتي مثل هذا القرار لحماية المنتج الأميركي من المنافسة الخارجية. وأكدت الوزارة أن قرارها نهائي بشأن فرض الرسوم.

لكن برغم أن التحقيقات أثبتت أن الأنابيب المستوردة من أوكرانيا بيعت في الولايات المتحدة بأقل من سعر التكلفة فقد قالت وزارة التجارة إنها لن تفرض رسوماً عليها بسبب اتفاق لتعليق التحقيقات.