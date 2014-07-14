إسمنت الجنوبية: التوزيعات النقدية الأسبوع المقبل

تراجعت أرباح شركة أسمنت المنطقة الجنوبية خلال الربع الثاني بنسبة طفيفة بلغت 1%، لتصل إلى 294 مليون ريال وذلك مقارنة مع مستواها قبل عام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية المهندس سفر ظفير في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الشركة استوردت 855 ألف طن من الكلنكر وذلك تلبية لنداء وزارة التجارة والصناعة السعودية في العام الماضي.

وأضاف ظفير "الكمية المتوجب استيرادها من قبل الشركة هي 814 ألف طن فقط، أي أن الزيادة بنحو 41 ألف طن".، مشيراً إلى مجلس الإدارة سيعلن عن التوزيعات النقدية الأسبوع المقبل، بعد تحديدها في اجتماعه المرتقب.

وأكد ظفير على أن تكاليف الاسمنت المستورد مرتفعة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري وتكاليف النقل البري من ميناء جازان إلى المصانع.

وعند سؤاله على الطلب على الإسمنت أشار الرئيس التنفيذي لاسمنت الجنوبية بأن كمية المبيعات في الربع الثاني من هذا العام فاقت نظيرتها في العام الماضي مع ارتفاع الطلب، ولكن تكلفة المبيعات كانت مرتفعة نتيجة استهلاك كميات من الكلنكر المستورد.

وأشار إلى أن نقل كميات من المخزون من مصنع تهامة إلى مصنعي بيشة وجازان أدى إلى ارتفاع في التكاليف بسبب نقص المخزون في المصنعين المذكورين وارتفاعه في مصنع تهامة.

وارتفعت الأرباح الفصلية لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية بنسبة 33%، مقارنة مع الربع السابق.

وفاقت الأرباح متوسط التوقعات البالغ 262 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من العام تراجعت أرباح أسمنت المنطقة الجنوبية 9%، إلى 515 مليون ريال. وأرجعت الشركة تراجع الأرباح الفصلية إلى زيادة تكلفة الكلنكر المستورد وزيادة تكلفة الصيانة.