خبير للعربية: تباطؤ نمو أسعار العقار بدءاً من 2016

توقع ريهان أكبر، محلل تمويل الشركات لدى وكالة "موديز"، أن يتباطأ النمو بأسعار العقار إلى دون 10% في السنوات المقبلة, محذرا من أنه في حال عدم تحقيق نمو اقتصادي قوي يترافق مع ارتفاع الأسعار, حينها قد تشهد السوق بعض التصحيح، مشيراً إلى توقعات الوكالة ببداية حدوث تباطؤ لنمو العقار بحلول 2016.

وأشار أكبر في مقابلة مع قناة "العربية" إلى حدوث تباطؤ في وتيرة ارتفاع أسعار العقار نتيجة تشديد الإجراءات، مثل تحديد سقف الرهونات العقارية ورفع رسوم نقل العقار. كما أن التباطؤ يأتي متزامنا مع فصل الصيف وشهر رمضان، لكن ما يقلقنا هو البيع على الخريطة، إذ إن كثيرا من الإجراءات لا تنطبق عليها، ويجب زيادة مستوى الرقابة على هذه الصفقات.

وأضاف أنه باستثناء العام المقبل الذي أتوقع استمرار النمو القوي فيه, فإني أتوقع تباطؤ النمو في القطاع العقاري لما دون عشرة في المئة بقليل خلال السنوات المقبلة.

وفي حال استمرار النمو الاقتصادي القوي, توقع أكبر أن تشهد سوق العقار نسب نمو أعلى، لكن ليس بالمستويات التي شهدناها في السنوات القليلة الماضية. وفي حال عودة النمو القوي جدا, فإن السوق عندئذ قد تنطوي على مخاطر مقلقة.

وعن المخاوف بشأن حدوث فقاعة عقارية، قال أكبر إنه "يصعب القول إلا بعد انفجارها. أعتقد أن ارتفاعات أسعار العقار تبقى معقولة حاليا. دبي تسجل نسب نمو جيدة وارتفاعا في السياحة. وفي حال تعثرت هذه المقومات, فقد نرى عندئذ بعض التصحيح".