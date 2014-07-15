الأمين للعربية: 3 آلاف رجل أعمال مستعدون لدعم مصر

أكد نائب رئيس شركة عامر جروب، محمد الأمين، حرص رجال الأعمال المصريين على تقديم الدعم لقيام مشروعات قومية تخدم اقتصاد بلادهم.

وقال الأمين في مقابلة مع قناة "العربية"، إن مصر لديها أكثر من 3000 رجل أعمال، وكل منهم يمكنه أن يساهم في 50 إلى 60 مليون جنيه، مؤكدا أن المبالغ التي يمكن جمعها ستتخطى ما تحدث عنه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عندما حث رجال الأعمال على دعم اقتصاد مصر.

وذكر أن القطاع الخاص قدم في لقائه مع رئيس الوزراء المصري أخيراً، ورقة عمل تأتي تفعيلا لمبادرة تحيا مصر، بحيث يكون الصندوق التنموي معنيا في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة كثيفة العمالة والعشوائيات، وتبني مشروع قومي لما يسمى أطفال الشوارع، وهم أولادنا ونرفض تسميتهم بذلك، وهم محط اهتمام الرئيس المصري والحكومة.

وأضاف أن من بين المشروعات الأخرى الممكن للصندوق الاضطلاع بها، مشروعات الطاقة والاستثمار والزراعة والنقل والطاقة المتجددة.

وبسؤاله عن مشروع الأطفال الذين طغت عليهم ظروف الحياة، قال الأمين إن المبالغ المخصصة له "لن تتعدى مليار جنيه".

وبلغت حصيلة الأموال التي جمعها صندوق (تحيا مصر) الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي, من رجال الأعمال خلال حفل الإفطار الرسمي الذي أقامه، 5 مليارات جنيه، وسيتم توجيه الأموال لدعم الاقتصاد.

وتضمنت الإسهامات 3 مليارات جنيه من شركات أوراسكوم وعائلة ساويرس، و2.2 مليار جنيه قدمها محمد الأمين، وهي نصف أسهمه في عامر جروب، كما ساهم الصندوق الخيري التابع لمجموعة عامر بنصف مليار جنيه.