"السعودية للفنادق" تعتزم التوسع في المدينة وجدة

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للفنادق، بدر البدر، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الشركة تعتزم التوسع في بناء فنادق جديدة في المدن التي لا تتواجد فيها، كالمدينة المنورة وجدة والمنطقة الشرقية.

وارتفعت أرباح السعودية للفنادق خلال الربع الثاني بنسبة 29%، مقارنة مع مستواها قبل عام لتبلغ 47 مليون ريال.

وأضاف البدر أن العامل الأساسي لتحسن الأرباح هو تشغيل فندق ماريوت الرياض التابع للشركة، والذي شهد معدلات تشغيل ممتازة، موضحا أن الموسمية لعبت دورا في تحديد الأرباح أيضا، لاسيما في مكة المكرمة والرياض.

وارتفعت أرباح الشركة في الربع الأول من 2014، بنحو 3% مقارنة مع الربع السابق، فيما نمت خلال النصف الأول الأرباح بنسبة 17% إلى 93 مليون ريال.

وأوضح البدر أن استراتيجية الشركة تقوم على التوسع في تطوير الفنادق، ولا تفضل شراء فنادق قائمة، حيث لديها معايير معينة تلتزم بها في الفنادق، وقد بدأت مرحلة التصاميم لفندق جديد في منطقة الجبيل الصناعية، مشيرا إلى أن تمويل تكلفة هذه الفندق سيكون عبر تسهيلات بنكية ومصادر داخلية، وستكون التكلفة بحسب عدد الغرف للفندق، حيث وبحسب البدر فإن الغرفة الفندقية تكلف بين 80 و120 ألف دولار.

وقد نمت أرباح السعودية للفنادق في الربع الثاني، نتيجة تحسين تشغيل منشآت الشركة وبيع مجمع سكني بمدينة الرياض، وتسوية جزء من المخصصات التي ترتبط بتكاليف بعض المشاريع المنتهية.