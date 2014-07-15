عودة للعربية: فرض 12 بنداً لحماية عملاء "التأمين"

قال باسم عودة، مدير عام شركة الدرع العربي للتأمين، إن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) فرضت 12 بنداً تتعلق بحماية عملاء وزبائن شركات التأمين، لاسيما الأفراد منهم الذين يعدون الحلقة الأضعف في المعادلة التأمينية في مختلف دول العالم.

وأضاف عودة في مقابلة مع قناة "العربية" أن المعايير التي فرضتها المؤسسة ليست جديدة بالمعنى الحرفي، فهذه المبادئ التي صدرت تضم تجميع وتبويب وتبسيط كافة المبادئ الخاصة بحماية عملاء شركات التأمين بشكل عام، وقد تكون واردة في قوانين أخرى.

وشدد على أن مؤسسة النقد تولي اهتماماً بالغاً بحماية العملاء الأفراد، وضرورة رفع مستوى ثقافتهم بحقوقهم التأمينية عند التعاقد مع الشركات، موضحا أن المعايير الجديدة تضمنت التعامل بإنصاف وعدالة وحماية البيانات الخاصة بالعميل والإجابة عن استفساراته.