سلمان: مصر تستهدف جذب 260 مليار جنيه استثمارات محلية

أكد وزير الاستثمار المصري، أشرف سلمان، في مقابلة مع قناة "العربية"، أهمية تبسيط إجراءات هيئة الاستثمار في المرحلة المقبلة لتفعيل خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل التي أقرت مؤخرا.

وأوضح سلمان أن الحكومة تستهدف جذب 260 مليار جنيه كاستثمارات داخلية، من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار التي تعتبر من أبرز الأولويات لجذب رؤوس أموال جديدة.

وقال سلمان إن الحكومة تدرس طرح رخص إسمنت جديدة، وإلزام المستثمرين بتوفير الطاقة من خلال الاستيراد أو إنشاء محطة جديدة.

وأضاف أن منح رخص جديدة لأي مستثمر لن يتم إلا إذا وفر الطاقة المطلوبة.

ولفت وزير الاستثمار إلى أنه سيتم إلغاء الوزارة بعد نهاية مدته، وسيتم تأسيس صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة، على أن تتبع هيئتا الرقابة المالية والاستثمار رئيس الجمهورية مباشرة كهيئات مستقلة.

وأوضح سلمان أن الخلل الإداري الذي تعاني منه أجهزة الدولة يجب أن ينتهي، وأنه أكد أكثر من مرة في الفترة الماضية على عدم جدوى وجود وزارة الاستثمار.

يذكر أن أول ظهور لوزارة الاستثمار كان في 2004،0 وقت حكومة الدكتور أحمد نظيف للحكومة، وكان الدكتور محمود محيي الدين الذي يعمل حاليا بالبنك الدولي هو أول وزرائها.