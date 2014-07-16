"بوبيان" الكويتي: الأرباح نمت 100% في النصف الأول

كشف عادل الماجد، نائب الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، أن البنك يعتزم التوسع في أسواق السعودية والإمارات وقطر.

وقفزت أرباح بنك بوبيان، التابع لبنك الكويت الوطني، بنسبة 117% في الربع الثاني إلى 7 ملايين دينار، كما نمت الأرباح بنسبة 100% في النصف الأول مسجلة 12.6 مليون دينار.

وأضاف الماجد أن أرباح البنك جاءت من جميع أنشطة البنك الذي سجل نموا 40% في الأرباح التشغيلية.

وأشار الماجد إلى أن بنك بوبيان اتخذ 5 ملايين دينار كمخصصات للربع الثاني, في حين بلغت مخصصات خلال النصف الأول 8 ملايين دينار, موضحا أن نسبة تغطية القروض المتعثرة لدى بنك بوبيان تبلغ 150%.

وتوقع رئيس بنك بوبيان الاستمرار في تحقيق نسب النمو العالية في الأرباح في الفترات المقبلة.

وأشار إلى أن بنك بوبيان يخطط لتطوير نشاطه وتنفيذ توسعات كذراع إسلامية لبنك الكويت الوطني، لترتفع حصته السوقية من 5.4% الحالية إلى ما فوق 10% مستقبلا.