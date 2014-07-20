الخضري لـ"العربية": لدينا مشاريع بـ2.7 مليار ريال

جدد الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، فواز الخضري، التأكيد على ما أعلنته الشركة سابقاً من أنها حصلت على ترسية مشاريع عليها بقيمة تفوق 2.7 مليار ريال.

وقال الخضري في مقابلة مع قناة "العربية" إن زيادة عدد العاملين بالشركة بأكثر من 5 آلاف عامل كان لها عامل مؤثر في رفع التكاليف، وبالتالي التأثير على قيمة الأرباح.

وأفاد بأن لدى الشركة نحو 20 ألف عامل، موضحا أن تكاليف توظيف 5 آلاف عامل تكلف نحو 12 مليون ريال رخص للعمل، إضافة إلى 10 ملايين ريال لأخذ التأشيرات.

وشدد على أنه ينظر إلى سير مشاريع الشركة وزيادة عدد العمالة فيها بشكل إيجابي، مؤكداً أن ارتفاع حجم العمل يتطلب حجما أكبر من التمويل، وهذا طبيعي في قطاع المقاولات الذي تنتمي إليه الشركة.