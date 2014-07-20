خبير لـ"العربية": قطاع البتروكيماويات سيواصل الصعود

قال محمد الضحيان، الرئيس التنفيذي لشركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار، إن نتائج شركات قطاع البتروكيماويات ستواصل الصعود، عاقداً المقارنة بين الأداء الربعي لهذه الشركات التي تتأثر بشدة بدورات موسمية للمبيعات وطبيعة الطلب على منتجاتها.

وقال الضحيان في مقابلة مع قناة "العربية" إن شركة سابك السعودية للبتروكيماويات، بصفتها شركة جامعة لكثير من الشركات المنطوية على اختلاف المنتجات التي تنتجها، يضعها تحت ضغط ارتفاع بعض المنتجات مقابل انخفاض أسعار منتجات أخرى.

وذكر أن انخفاض أداء إحدى الشركات قد لا يؤثر في المجموع، خاصة أن تلك الشركات، التابعة لشركة سابك، والمسجلة بسوق الأسهم على هذا الأساس، لا تملك فيها سابك حصة كبيرة سوى في شركة سافكو بنسبة 43% وما عدا هذه الشركة تصل ملكية سابك إلى نسبة تملك بـ35%.

وتحدث الضحيان عن ارتفاع أسعار عدد من منتجات البتروكيماويات، مثل مادة الميثانول و"إم تي بي إي" وبعض منتجات البلمرة التي زاد الطلب عليها في الأسواق العالمية نتجية لارتفاع التشغيل الصناعي في الصين وفي دول العالم المتقدم.

وعبر عن اعتقاده باستمرارية تقدم أرباح سابك بفارق كبير عن الربعين الأول والثاني.

لكنه ذكر أن سهم شركة سابك يتعرض لحقيقة أنه يمثل أغلى سعر موجود في السوق السعودية، ولهذا عامل نفسي على المتداولين.

وعن أداء قطاع الإنشاءات، قال الضحيان إن المشاكل تظهر في هذا القطاع بالنتائج الربعية، لكن قياس الأداء يتحسن مع ظهور النتائج السنوية التي تكون متطابقة وتستثني التأثيرات الموسمية لعمل شركات هذا القطاع.