الماضي لـ"العربية": كيان ستعود للربحية بدعم سابك

توقع الرئيس التنفيذي لشركة سابك السعودية، المهندس محمد الماضي، أن تعود شركة كيان السعودية للبتروكيماويات التابعة لسابك، إلى الربحية بدعم من وحدة سابك للمنتجات المبتكرة.

وقال الماضي في مقابلة مع قناة "العربية" إن شركة كيان لاتزال تعاني من ارتفاع قيمة الأصول، لأنها بنيت في وقت كانت فيه أسعار الإنشاءات عالية جداً، لكن نحن نعول على الابتكار وليس على تراجع الأثر المالي في كلفة الأصول.

وشكلت الخسائر المسجلة لشركة كيان مفاجأة في قطاع البتروكيماويات التي استفادت كثير من شركاته من ارتفاع بعض أسعار المواد المباعة.

وشدد الماضي على أن شركة كيان ستركز عملها على منتجات مبتكرة تمكنها من استعادة الربحية.

وعن الأرباح القوية التي حققتها شركة سابك خلال الربع الثاني بمقدار 6.5 مليار ريال ، قال الماضي إن أرباح سابك تعززت بفضل ارتفاع موثوقية تشغيل المصانع، وركزنا كثيراً على تشغيل المصانع والتغلب على التوقفات غير المجدولة، وبلغت نسبة تشغيل المصانع للنصف الأول من العام الحالي أعلى بحوالي 4% عن مستواها للعام السابق.

وأكد الماضي لـ"العربية" أن تراجع أسعار الأسمدة جرى تعويضه بارتفاع أسعار بقية المنتجات التي تنتجها شركة سابك.

وأفاد بأن منتجات السوائل البتروكيماوية، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، موضحا أن أسواق الولايات المتحدة لم تزل تشهد نمواً في الطلب رغم التذبذب الأخير.