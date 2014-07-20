خبير لـ"العربية": عوائد قوية لسهم سابك تفوق 18%

اعتبر المحلل المالي في شركة الرياض كابيتال، ياسر بن أحمد، أن نتائج قطاع البتروكيماويات في مجملها تأتي أفضل من المتوقع وتنعكس إيجاباً على الأداء العام لسوق الأسهم السعودية.

وقال أحمد في مقابلة مع قناة "العربية"، إن شركة سابك حققت عوائد جيدة على السهم، ومتوقع أن تصل في إجماليها إلى 18.1%، وهو أحد أفضل العوائد في السوق السعودية.

وارتفعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" خلال الربع الثاني 7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 6.5 مليار ريال، لتتماشى مع التوقعات.

وقد نمت الأرباح بأقل من نصف نقطة مئوية بالمقارنة مع الربع الذي سبقه.

وعلى مدار النصف الأول من العام، صعدت أرباح "سابك" 2.3% مقارنة مع مستواها قبل عام لتقارب 13 مليار ريال.

يأتي ارتفاع الأرباح نتيجة زيادة الكميات المنتجة والمباعة إلى جانب تحسن أسعار بيع بعض المنتجات.

وذكر المحلل المالي في الرياض كابيتال، أن شركات قطاع البتروكيماويات، باستثناء شركة كيان، التي حملت مفاجأة بتراجع أرباحها كلها، سجلت أداء جيداً بأعلى من الذي كان متوقعا قبل إعلان النتائج النصفية خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن شركة الرياض المالية ترى أن سهم سابك هو أحد أفضل الخيارات.

وتوقع أن ينعكس هذا الأداء الإيجابي على الأداء العام المستقبلي في مؤشر القطاع ومؤشر السوق على وجه العموم.

وكانت الرياض كابيتال توقعت في وقت سابق ارتفاع أرباح قطاع البتروكيماويات بنسبة 16%، ليوضح أن الشركة المتقدمة للتبروكيماويات نمت أرباحها بنسبة 35% إلى جانب نتائج قوية في بتروكيم وسبكيم والصحراء.