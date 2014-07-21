الكويت تخصص بورصتها 100% وتمنح مواطنيها نصف الأسهم

أعلن عبدالله القبندي، رئيس اللجنة التأسيسية لشركة البورصة الكويتية، بدء الإجراءات لطرح 50% من رأسمال شركة البورصة أمام المواطنين، و50% على الشركات المدرجة بسوق الأسهم الكويتي، لتكون بذلك أول سوق أسهم خليجية تخصص بنسبة 100%.

وقال القبندي في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش اجتماع الجمعية التأسيسية لشركة البورصة الكويتية، إن رأس المال المصدر للشركة يبلغ 6 ملايين دينار، ورأس المال المصرح به يبلغ 60 مليون دينار.

وتحدث عن الإجراءات التي ستقوم بها الشركة قبل طرحها للاكتتاب، موضحا أنها ستتضمن طرح 50% من أسهم الشركة في مزاد علني للشركات المدرجة في بورصة الكويت.

وستطرح الأسهم على 10 شرائح، كل شريحة 5%، والذي يفوز يدفع أكثر، وسيكون من ضمن الشركات المسجلة في البورصة.

وكشف أن الجهات المختصة ستعكف على ترتيب أوضاع بورصة الكويت، وتحديد الأصول التي ستنقل من البورصة إلى الشركة الجديدة، وسيجري الاتفاق بين المجلس والمستشارين المكلفين القيام بذلك لاختيار جهاز الشركة الجديدة، ومعظمه من العاملين في البورصة في الوقت الحاضر.

من جانبه، قال خالد الخالد، رئيس شركة البورصة الكويتية في مقابلة مع قناة "العربية"، إن تأسيس الشركة يرمي عبر الاستعانة بالخبرات الكويتية والعالمية، وعبر التعاون مع هيئة أسواق المال الكويتية إلى جعل بورصة الكويت منافسة إقليمية، ولها وجود تنافسي على المستوى الخليجي.