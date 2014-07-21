استحوذ رجل الأعمال المصري، هاني توفيق، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، على 20% من شركة "أكيومن - بلتون" لإدارة الأصول، والمتخصصة في إدارة صناديق الاستثمار العقاري.

ويعتزم التحالف الجديد تأسيس أول كيان لإنشاء الصناديق العقارية في مصر.

وقد تأسست "أكيومن - بلتون" نهاية العام الماضى برأسمال قدره خمسة ملايين جنيه، فيما يتوزع هيكل ملكيتها بواقع 40% لكل من بنك الاستثمار أكيومن وبلتون كابيتال، أما حصة العشرين في المئة المتبقية فيمتكلها.

وقال هاني توفيق، رئيس شركة اكيومن بلتون لإدارة الأصول في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن شركة "أكيومن - بلتون" تتفاوض حالياً مع أحد البنوك المتخصصة في القطاع العقاري، لتأسيس صندوق متخصص في الاستثمار بالعقارات المؤجرة، سواء ذو العائد الثابت أو يعتمد على نمو قيمة الأصول المدرجة بالصندوق، أو تأسيس الصندوقين لتغطية الاحتياجات الاستثمارية المتنوعة بهذا القطاع.

وأوضح أن الصناديق العقارية ذات العائد الدوري تعتمد على توزيع أرباح منتظمة من حصيلة إيرادات العقارات المؤجرة بحوزة الصندوق، فيما يعتمد النمط الثاني للصناديق العقارية على اقتراض مبالغ كبيرة توازي رأسمال الصندوق، على أن يتم توجيه العوائد الشهرية لفوائد التمويل، في حين يستفيد المستثمر من نمو قيمة الأصول المستثمر بها.