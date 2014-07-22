رئيس موبايلي: أعمالنا لن تتأثر بإلغاء اتفاقية "عذيب"

نفى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات موبايلي، خالد الكاف أن يكون لإلغاء اتفاقية الاستحواذ على جزء من شركة عذيب للاتصالات أثر على أعمال "موبايلي" في الفترة القصيرة.

وقال الكاف في مقابلة مع قناة "العربية" إن الأمر الاستثنائي الذي أدى إلى شطب 339 مليون ريال من نتائج الربع الثاني، متعلق بعكس قيد محاسبي كان قد تم احتسابه في فترة محاسبية سابقة متعلقة بعملية الاستحواذ الملغاة على حصة من "عذيب".

وشرح أن ما كان يدور بين موبايلي وعذيب من مباحثات، كان ينشر أولا بأول على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول) والمشاورات أخذت فترة طويلة، ووقتا كبيرا، لذلك فإنها لم تأخذ تأثيرات سلبية بعد الغائها.

وذكر أن استراتيجية موبايلي واضحة في عزمها الاستحواذ على حصة من عذيب، لجهة توسيع أعمال الأخيرة، وزيادة انتشار أعمالها ورفع سرعات الخدمات وجزء آخر مرتبط به عملية الألياف البصرية ومبيعات بالجملة تستخدمها للوصول إلى المنازل.

وأوضح الكاف أنه عندما لم تتم عملية الاستحواذ والانسحاب من عملية الفايبر فإن مبلغ 339 مليون ريال سجل في الربع الأول لأنه مرتبط بعمليات بيع الجملة وبيع رأسمالي وهذا النظام للاحتساب يستوجب إزاحة هذه الأرباح في الوقت الحالي.