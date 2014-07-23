السعودية: تحويل مخالفات المرور "ساهر" لشركة حكومية

كشف وزير النقل السعودي جبارة الصريصري عن قرب تحويل نظام ساهر، الذي يعنى برصد المخالفات المرورية إلى شركة حكومية.

وقال الصريصري في مقابلة مع قناة "العربية" إن قطاع النقل بالمملكة حظي باهتمام كبير جداً في مجال المشروعات أو في مجال البنية الهيكلية، وصدرت أنظمة جديدة وهيكلية جديدة مثل إنشاء هيئة النقل بالخطوط الحديدية ونظام النقل بهذه الخطوط.

وأفصح الوزير عن الاستعداد لعقد اجتماعات بين وزارات الداخلية والنقل والمالية في الفترة المقبلة، لترجمة قرار مجلس الوزراء المتعلق بإسناد مهمة رصد مخالفات النقل العام الى القطاع الخاص.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا بإنشاء هيئة للنقل العام لتنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل المدن وبينها، والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة.

وأفاد الوزير أن هيئة النقل العام هي هيئة مستقلة لها مجلس إدارة ومن ضمن المجلس ممثلو وزارات المالية والداخلية والاقتصاد، وتشرف على تنظيم النقل العام ووضع الدراسات لتطوير النقل العام الذي يؤدي إلى نقل عام متميز في المملكة.