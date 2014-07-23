رئيس عذيب للاتصالات: سنعود للربحية في أقل من عامين

توقع الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات عماد معالي، بدء الشركة بتحقيق الأرباح خلال سنة ونصف إلى سنتين من الوقت الحالي، مؤكداً أنها في الوقت الحالي في مرحلة إيقاف الخسائر.

وبلغت الخسائر المتراكمة لـ"عذيب" 828 مليون ريال تمثل 52% من رأسمالها. وأرجع معالي في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" تفاقم خسائر الشركة، إلى انخفاض أسعار النطاق العريض بسبب المنافسة.

وأضاف أن إيرادات النطاق العريض تتراجع بشكل متواصل بسبب حدة المنافسة مع كل من الاتصالات السعودية وموبايلي، مشيرا إلى أن الشركة محدودة الانتشار إضافة إلى أنها تجد صعوبة كبيرة في المنافسة.

وأكد مضي "عذيب" في تقليص الخسائر والتحول إلى الربحية، مرجحاً أن تلجأ الشركة إلى عقد اتفاقيات جديدة مع عدة شركات سعودية لتدعيم أعمالها إلى جانب عزمها العمل على إعادة النظر في عقودها بهدف خفض التكاليف.

وأشار إلى أن الشركة وجدت حلاً لمشاكلها بأن تقوم بعقد شراكات استراتيجية طويلة الأجل لتساعدها على زيادة المبيعات والإيرادات، كاشفاً عن عزم الشركة القيام بتوقيع شراكات استراتيجية جديدة خلال الأيام المقبلة.

