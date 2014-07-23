والي: تدني المعاشات في مصر بسبب انخفاض الاشتراكات

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية غادة والي إن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات قبل أن ترفع الأسعار، أولها صرف علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات والتي كانت مجدية إلى حد ما.

وأكدت والي في مقابلة خاصة أجرتها رندة أبو العزم أن زيادة أسعار السولار وبنزين 80 يؤثر على سعر البضائع وأنه عادة ما تحدث موجة من رفع الأسعار مع تحريك أسعار الطاقة في كل دول العالم.

وأضافت والي أن الحكومة قبل رفع الأسعار قامت بمجموعة من الإجراءات أولها علاوة اجتماعية 10%، لأصحاب المعاشات في 1 يناير 2014 وكان مقررا أن تكون العلاوة القادمة في يناير 2015، إلا أنها قامت بتقديم الموعد وزيادة المعاشات بنسبة 10%، وأصبحت هناك زيادة بنسبة 20%، في 2014، وقالت والي إنه لا يوجد حد أدنى للمعاشات في العالم وأن سبب انخفاض المعاشات في مصر هو انخفاض الاشتراكات.

وأضافت أن وزارة التضامن عملت على الانتهاء من حصر الأسر الفقيرة ووضع 3 برامج للتوسع في المعاش الضماني ومضاعفة عدد الأسر التي تحصل على معاش التضامن الاجتماعي من 1.5 مليون الى 3 مليون تقريبا وهذا معاش يأتي من خزانة الدولة، وهو يأتي مما تم توفيره من دعم المحروقات، فالدولة وفرت حوالي 41 مليار من رفع الدعم منهم 22 مليار ذهبت للصحة والتعليم و6 مليار للمعاش الضماني، الذي أصبح 450 جنيها أي 55 دولارا في الشهر، وأنه من المتوقع الإعلان عن أفقر عشر محافظات في مصر خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت غادة والي وزيرة التضامن أن إجمالي أموال التأمينات حوالي 534.5 مليار منها 162 مليار مديونية وزارة المالية لصناديق التأمينات وهناك 67 مليار لدى بنك الاستثمار والباقي في صناديق التأمينات، وفي سابقة من نوعها تم الاتفاق على احتساب فوائد بنسبة 9%، على الأموال في بنك الاستثمار، وأكدت أنه لم يتم تبديد أموال المعاشات والتأمينات وأن كل صناديق المعاشات في العالم تستثمر جزءا في البورصات.