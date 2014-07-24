الاتحاد العقارية: الأراضي مسجلة أقل بـ30% من قيمتها

قال رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، خالد بن كلبان، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن الأراضي التي تمتلكها الشركة مسجلة بأقل من قيمتها السوقية بنحو 30%.

وأضاف بن كلبان أن الشركة تعتزم طرح عدد من المشاريع العقارية خلال الأشهر المقبلة، من بينها 5 أبراج تفوق تكلفتها مليار درهم.

وأضاف بن كلبان أن هذه الأبراج قد تستهلك ما يعادل 1.2 مليون قدم من احتياطي الأراضي لدى الشركة.

ولفت بن كلبان إلى أنه سيتم طرح بعض المشاريع السكنية في موتور سيتي، وقال "نأمل أن تطرح الوحدات قبل نهاية العام".

وتضاعفت أرباح شركة "الاتحاد العقارية" خلال الربع الثاني من العام بأكثر من 4 مرات مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ 527 مليون درهم.

وعلى مدار النصف الأول من العام، قفزت الأرباح بأكثر من 5 مرات إلى 707 ملايين درهم نتيجة ازدياد الأرباح من تقييم العقارات إلى 712 مليون درهم، مقارنة بـ56 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي، على الرغم من هبوط إيرادات إدارة العقارات والمبيعات 61%.