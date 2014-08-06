خبير: عملية إعادة بناء مراكز جديدة في سوق دبي

قال مدير التداول لشركة دلما للوساطة المالية وائل مهدي في مقابلة مع قناة "العربية" إن عملية إعادة بناء مراكز جديدة في سوق دبي تجري حالياً بعد عطلة عيد الفطر الفطر المبارك والتي كانت طويلة إلى حد ما.

وحول نتائج شركة إعمار العقارية قال مهدي إن النتائج إيجابية، حيث حافظت الشركة على النمو 29%، وهو ارتفاع جيد بالتأكيد، بالإضافة إلى أن 52%، جاءت من قطاع الضيافة، مشيراً إلى أن مساهمة قطاع الضيافة في أرباح إعمار من العوامل الإيجابية.

وحول تراجع سهم إعمار خلال جلسة أمس قال مهدي إن الآفة التي اعتدنا عليها هي هبوط السهم بعد إعلان النتائج.

ولفت مهدي "لم نرَ استجابة قوية لشركات أعلنت نتائج ممتازة مثل دبي للاستثمار، وهذا قد يرجع للإجازات الطويلة بعض الشيء، وأرى الآن عملية إعادة بناء مراكز جديدة في سوق دبي تتسم بشيء من التعقل".