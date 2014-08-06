خبير يستبعد إجراءات تحفيز جديدة للاقتصاد الأوروبي

استبعد المحلل المالي في شركة ActivTrades جورج بتروني في مقابلة مع قناة "العربية" إقرار المركزي الأوروبي إجراءات تحفيزية جديدة خلال اجتماعه المقبل، متوقعاً إبقاءه على معدلات الفائدة على مستوياتها القياسية المتدنية.

وتوقع بتروني أن لا يقوم المركزي البريطاني برفع أسعار الفوائد قبل شهر سبتمبر المقبل، خاصة أن هذا القرار سيضغط بشكل كبير على أصحاب التمويل العقاري وبالتالي تتأثر حركة النشاط الاقتصادي، ومن ثم تباطؤ الاقتصاد.

وأكد بتروني أن أوروبا لن تصل إلى النتائج المرجوة من حيث السيطرة على التضخم وتسريع نمو الاقتصاد قبل البدء في المشاريع الجديدة لضخ السيولة.