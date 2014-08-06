دراسة: استثمار الملكية الخاصة ساعد الشركات على النمو

كشفت دراسة لافتة من خريجي إدارة الأعمال في جامعة هارفارد بالتعاون مع غروث غيت كابيتال أهمية الـprivate equity في ضمان مستقبل الشركات وقطاع الأعمال.

وقال كريم سعيد، المدير التنفيذي لمجموعة Growthgate CAPITAL، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الدراسة تقول إن صناديق ومؤسسات الاستثمارات الخاصة العالمية قد ساهمت في تحسين أداء الشركات المستهدفة.

ولفت إلى أن تحسين أداء الشركات المستهدفة تم من خلال تقليص القيود على تأمين الرساميل اللازمة لها، والاستثمار في الابتكار، وزيادة النفقات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الحوكمة وتحسين أساليب إدارة العمليات.

وأضاف سعيد أنه توجد فكرة مغلوطة حول اتجاه الاستثمار في الملكيات الخاصة للربح السريع.

وتشير الدراسة إلى أن الشركات التي تم الاستحواذ عليها من قبل صناديق ومؤسسات الاستثمارات الخاصة شهدت نمواً ملحوظا مقارنة بشركات أخرى من حيث المبيعات ورأس المال المستخدم، وفي أغلب الأحيان من حيث التوظيف.