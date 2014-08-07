التويجري: ديون دار الاستثمار تخرجها من مظلة القانون

قال بشار التويجري الرئيس التنفيذي بالوكالة في شركة بيت الاستثمار الخليجي إن الشركة تقدمت بشكوى للجهات المختصة تم من بعدها رفع الحماية من الدائنين عن دار الاستثمار بعد عدم التزامها بخطط السداد والتي تبلغ 10 ملايين دينار كويتي.

وأضاف أن شكوى بيت الاستثمار الخليجي ساهمت بخروج دار الاستثمار من قانون الاستقرار المالي وإخراجها من مظلة القانون.

وأكد التويجري أن المستجدات الحالية تعطي جميع الدائنين الحق في رفع مطالباتهم تجاه شركة الدار ورفع الإجراءات القانونية المناسبة حيالهم.

وأضاف أن الشركة تعتزم التواصل مع الدار لحفظ حقوق المساهمين وملاك شركة بيت الاستثمار الخليجي وأن جميع الاحتمالات مفتوحة ومن ضمنها الإجراءات القانونية خلال الأيام القادمة.

