توقعات متفائلة لنمو القطاع غير النفطي في السعودية

قال مدير إدارة الأبحاث الاقتصادية في جدوى للاستثمار فهد التركي، في مقابلة مع قناة "العربية" إنه تم تعديل التوقعات لإنتاج النفط إلى 9.7 مليون برميل يوميا هذا العام بعد أن فاق الإنتاج النفطي التوقعات.

وأضاف أن أسعار النفط حافظت على مستوياتها المرتفعة هذا العام مما زاد من المردود النفطي للسعودية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي.

وتوقعت شركة جدوى للاستثمار أن تبلغ إيرادات الميزانية للعام الجاري نحو 1.17 تريليون ريال، مرجحة أن يبقى الإنفاق الحكومي مرتفعا هذا العام لاسيما على الأجور والسلع إلى جانب الخدمات والمشاريع العامة.

ورفعت "جدوى" توقعاتها بشأن النفقات الحكومية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند حوالي1.07 تريليون ريال، لتسجل بذلك الميزانية فائضاً عند 3.5%، من الناتج الإجمالي المحلي.

وكانت وزارة المالية قد توقعت أن تساوي إيرادات السعودية مصروفاتها هذا العام عند 855 مليار ريال.