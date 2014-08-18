توقعات بتراجع النمو الاقتصادي للعراق نحو 3.8 %

خفضت باركليز كابيتال من توقعاتها لنمو الاقتصاد العراقي في العام الحالي من 7.6% إلى 3.8%، وذلك، يعود إلى صعوبة محافظة العراق على إنتاجه الحالي من النفط عند 3 ملايين برميل يوميا. بسبب تداعيات الأحداث الأمنية لاسيما توقف إنتاج حقول الشمال بعد سيطرة تنظيم داعش عليها. كما أشارت باركليز إلى ضرورة سرعة إيجاد حل سياسي وحكومة توافقية لحل المشكلات الاقتصادية والأمنية.

وقد أشارت عليا مبيض، وهي كبيرة الاقتصاديين في باركليز كابيتال، في مقابلة سابقة مع العربية إلى أن حقول النفط التي سيطر عليها تنظيم داعش في شمال العراق تنتج نحو 650 ألف برميل يوميا، وقد أدى ذلك إلى تراجع كبير في إيرادات العراق. وبالتالي رفعت باركليز سعر التعادل لميزانية العراق إلى 110 دولار للبرميل.

