أمريكانا تنفي مفاوضات الاستحواذ مع صافيولا

قال مازن السديري رئيس الأبحاث في كابيتال إن صافيولا لا تستطيع التصريح مالم تكن واثقة مما تقول، خصوصاً في ظل صرامة السوق السعودي للأسهم، مؤكدا أنه مع تصريحات صافيولا.

وبين السديري لـ"العربية" أنه لا يعرف تماما لماذا نفت الشركة الكويتية للأغذية "أمريكانا" تلك المفاوضات، خصوصا وأنها تعرف جلوسها مع الطرف الآخر.

وكانت الشركة الكويتية للأغذية "أمريكانا" قالت اليوم الاثنين، إنه لا وجود لأي مفاوضات مع "صافيولا" السعودية للاستحواذ على أسهم الشركة الكويتية.

ونفت الشركة عبر بيان لها في موقع سوق الأسهم الكويتي، وجود أي صفقات سرية ولا عروض استحواذ سواء مع صافيولا أو أي شركة أخرى.

وقالت "أمريكانا" التي تملك فيها مجموعة الخرافي العائلية حصة أغلبية إن مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية ينفيان علمهما بوجود مفاوضات مع شركة " شركة صافيولا بشأن صفقة استحواذ".

كانت صافيولا التي تنتج زيوت الطعام والسكر ومواد غذائية أخرى قالت في بيان للبورصة السعودية الأربعاء، إنها بدأت محادثات أولية بشأن استحواذ محتمل على أمريكانا التي تقدر قيمتها السوقية بحوالي 4.4 مليار دولار.

وأضاف بيان أمريكانا الاثنين، أن الاجتماع مع صافيولا كان يهدف وفقط إلى استعراض مجالات الأعمال محلّ نشاط الشركة لبحث إمكانية التعاون المشترك في مجالات الأنشطة والأسواق المشتركة لكل منهما" وأن الاجتماع لم يُسفر "عن أي تطور يتطلب الإفصاح عنه".

وأوضح أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية "ليسا طرفاً" ولا علم لهما باتفاقية السرية وعدم الإفصاح التي أشار إليها بيان صافيولا بموقع السوق المالية السعودية.

وكان بيان صافيولا قال إن الشركة حضرت عرضا مرئياً لإدارة أمريكانا تضمن فرصة لاستكشاف ودراسة الاستحواذ وإنها وقعت اتفاقية للمحافظة على السرية.

يذكر أن شركة صافيولا ذكرت في وقت سابق أنها أجرت مفاوضات للاستحواذ على شركة أمريكانا عبر موقع سوق الأسهم السعودية.