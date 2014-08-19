حدائق دبي تجتذب 9 ملايين زائر ومشاريع جديدة قريباً

قال محمد الفردان - رئيس قسم الحدائق العامة في إمارة دبي - إن عدد زوار حدائق دبي الست الكبرى الرئيسية، بلغ أكثر من 8.7 مليون زائر العام الماضي متوقعاً ارتفاع تلك الأعداد العام الجاري، خصوصاً في ظل التطوير الدائم من قبل بلدية دبي.

وأوضح الفردان في اتصال هاتفي لـ"العربية.نت" أن نظام الـ"B.O.T" ساهم في إقبال المستثمرين الأفراد والشركات في تطوير الحدائق، مشيرا إلى أن عدداً من مشاريع البي أو تي تظهر بين الحين والآخر.

في المقابل، أكد الفردان أن من أكبر المشاريع الكبرى للبلدية "حديقة القرآن الكريم" في الخوانيج، وتبلغ مساحتها 47 ألف هكتار، والعمل فيها على 3 مراحل، الأولى خصت المضمار والممشى وبعض المزروعات، في ما ستنتهي المرحلة الثانية في هذا الشهر، وبعد 4 أشهر يكتمل الوجه الثالث لها.

وحول الإقبال على الحدائق، قال الفردان، لم يعد زوار الحدائق حكراً على موسم معين أو شهور معينة، خصوصا في ظل الخدمات التي تقدم، ففي العيد الماضي وصل عدد الزوار أكثر من 200 ألف زائر بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعالم الماضي، وهي زيادة سنوية متوقعة، مبيناً أن الآسيويين يمثلون الغالبية يليهم الأوروبيون، وأخيرا العرب.

وأشار الفردان إلى حرص البلدية على راحة الزوار، وتم تخصيص أيام للنساء، كما أنه تم إطلاق خدمة "الكرسي الشاطئي لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بحيث يستطيع الجالس على الكرسي الخاص السباحة والاستمتاع على الشاطئ، حيث تم استيراد تلك الكراسي من فرنسا خصيصا.

وأكد الفردان أن دبي تستعد لإنشاء 16 حديقة جديدة، سيتم تسليمها بين عامي 2015 و2016. ورأى أن سياسة البلدية جذبت الكثير من المستثمرين، مثل مشروع "دولفين شو"، حيث بلغت كلفته 28 مليون درهم، بالإضافة إلى عدة مشاريع أخرى منها "منطقة المغامرات"، حيث قام مستثمر بالحصول على 200 ألف قدم مربعة، في حديقة الممزر، وعمل "غابة" فيها جبال وأشجار ووديان، وتحتوي على مغامرة التسلق وغيرها، وسيقدمها للجمهور.

وأضاف الفردان أن الكثير من المستثمرين اليوم يتجهون إلى الاستثمار في الحدائق الكبرى الرئيسة في دبي، باعتبارها استثمارات ناجحة وجاذبة.