سهم "أمريكانا" يتراجع 3% خلال تداولات بورصة الكويت

تراجع سهم الكويت للأغذية "أمريكانا"، بنسبة كبيرة خلال تعاملات اليوم في سوق الأسهم الكويتية، اقتربت من 3%، قبل أن يعود ويقلص هذه الخسائر إلى 1.23%، إلى مستوى 3.2 دينار.

وجاء تراجع السهم بعد الأنباء المتضاربة حول وجود مفاوضات لبيع مساهم رئيسي حصته في الشركة. وقال مدير مركز بروكر الكويت للاستشارات الفنية والمالية إبراهيم الفيلكاوي في مقابلة مع قناة "العربية"، إن مسلسل التصاريح المتضاربة لا يزال مستمراً بشأن بيع حصة في أمريكانا.

ولفت الفيلكاوي إلى أن الخبر ليس وليد اللحظة لشركة أمريكانا، حيث تم تسريب الخبر مطلع 2013، وكانت هناك نية بالفعل للبيع، وبعدها نشر الخبر بشكل متكرر.

ولفت إلى أن تصاريح وجود عملية بيع حصة في أمريكانا تكررت 4 مرات، كان آخرها مفاوضات صافولا.

وقال الفيلكاوي "نفي أمريكانا المتكرر والتسريبات، وتناقض التصريحات يشير إلى وجود نوع من النقاش، والتضاربات ما هي إلا عملية تأكيد".