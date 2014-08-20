منح "دار الهندسة" 6 أشهر لتسليم مخططات قناة السويس

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش في مقابلة على قناة "العربية" إن الفترة الزمنية الممنوحة أمام شركة "دار الهندسة" لتسليم المخطط هي 6 أشهر فقط.

وكانت مصر قد أعلنت أمس عن فوز شركة دار الهندسة بإعداد مخطط مشروع تطوير قناة السويس مقابل 1.8 مليون دولار.

وأوضاف مميش "سأجلس مع الشباب ورجال الأعمال والمستثمرين لمناقشة المطالب والأحلام. شركة دار الهندسة انتهت الآن من وضع الفكرة، وسيقومون بتنفيذها بالتفاصيل".

ولفت مميش خلال مقابلته مع قناة "العربية" إلى أن البنك الدولي يشرف على مشروع تطوير قناة السويس، مشيراً إلى دفع الحكومة المصرية مقابل للبنك الدولي نظير الإشراف على المشروع.

وكان عدد التحالفات التي تقدمت للمنافسة في وضع المخطط العام لمشروع قناة السويس الجديدة، قد وصلت إلى 46 تحالفاً، تم استبعاد نحو 40 تخالفاً منها من خلال الفحص الفني، وتم العمل على دراسة ما تقدم بها نحو 13 تحالفا بعد تخلف أحد التحالفات عن شراء كراسة الشروط.

وأوضح مميش أنه تمت الاستعانة بالبنك الدولي في ترشيح تحالفات دولية لوضع المخطط العام للمشروع، ولكن تبين أن دار الهندسة "شاعر ومشاركوه"، بفرعيه في مصر وخارجها هو أفضل التحالفات من الناحية الفنية والمالية، وقد تم الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بعمل هذا التحالف في منطقة قناة السويس.