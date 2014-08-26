خبير لـ"العربية": نتوقع رفع فائدة الدولار منتصف 2015

توقع رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في مجموعة أمانة كابيتال، رائد الخضر، أن تقوم الولايات المتحدة برفع تدريجي لأسعار الفائدة على عملتها، لكنه قال إن ذلك لن يحصل "قبل منتصف العام المقبل".

وأشار الخضر في مقابلة مع قناة "العربية" إلى التلميحات التي أطلقها رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جانيت يلين، بأن رفع أسعار الفائدة على الدولار قد يأخذ مزيداً من الوقت.

واعتبر أن حديث المسؤولة الأميركية، حول تفاصيل سوق العمل، يكشف عن عدم اقتناع ساسة النقد في الولايات المتحدة، بما تحقق من انتعاش للاقتصاد الأميركي على صعيد سوق العمل تحديداً.

وذكر أن يلين ذهبت إلى تحليل تفصيلات فرعية، في مؤشرات سوق العمل الأميركي، مثل إحصاءات الدوام الجزئي وإعداد المتقدمين لوظائف العمل، في حين لم تعتبر أن تحسن مستوى البطالة والوظائف الزراعية كافياً ليكون مؤشراً على التعافي.

وقال "ممكن أن نرى مزيداً من الإجراءات التحليلية داخل أميركا قبل اتخاذ قرار بتحريك أسعار الفائدة".

وعن الفائدة الأوروبية، أشار الخضر إلى الفجوة الكبيرة في السياسات النقدية بين أميركا ودول أوروبا موضحا أن الولايات المتحدة تبدو متجهة نحو رفع الفائدة، في حين يظل المركزي الأوروبي، منشغلاً في أمرين أولهما رفع مستويات التضخم المستهدفة والإبقاء على سعر منخفض لليورو.

